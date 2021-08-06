غرامة 200 ألف ريال أو السجن.. عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، فرض عقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة، والتي تضمنت غرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، على كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، حيث تم ضبط (36) شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في منطقة جازان.

وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيانٍ لها مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (36) بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضح البيان السعودي، أن ذلك الأمر يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وحسبما أفاد البيان، نصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وأوضح البيان، أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.