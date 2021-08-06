لبنان يسجل 1461 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 1461 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1423 مقيما و38 وافدا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 568 ألفاً و505 حالات.

وأكدت الغرفة في تقريرها اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7932 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3.

وتلقى 10799 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما تلقى 18500 مواطنا الجرعة الثانية.