ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى الروسى فى يوليو

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي إلى 601 مليار دولار مقابل 7ر591 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن بيانات البنك القول إن احتياطي العملات الأجنبية لدى روسيا بلغ في نهاية الشهر الماضي 838ر453 مليار دولار مقابل 449 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

كما ارتفع احتياطي الذهب بنهاية الشهر الماضي إلى 87ر134 مليار دولار.

وفي سياق آخر، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن تعافيا سريعا لإنتاج النفط الروسي عند تخفيف اتفاق عالمي لتخفيضات إنتاجية، لكنه حث أيضا على الاستثمار في قطاع النفط للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي.

وأضاف صندوق النقد أيضا في تقريره لشهر فبراير، أن السعر الذي يحقق تعادلا بين الإيرادات وكامل التكاليف بالنسبة لروسيا أقرب إلى أن يكون بين 30 و40 دولارا للبرميل.

وتابع: "استمرار أسعار النفط دون هذه المستويات لفترة طويلة قد يهدد استمرارية قطاع النفط والغاز في روسيا في الأجل الطويل".

روسيا أحد أطراف اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين للنفط، في إطار مجموعة أوبك+، يستهدف تقليص إنتاج الخام لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 وضعف الطلب.

وفي ظل الاتفاق العالمي، نزل إنتاج روسيا النفطي في العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 وبلغ 10.27 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في قرابة عقد.

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العامين 2021 - 2022، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع صندوق النقد، في تقرير يناير الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3%، على أن ينمو بنسبة 3.9% في 2022، وهو معدل نمو أعلى مما هو متوقع للاقتصاد الأمريكي ودول منطقة اليورو.

وعن العوامل التي ستساعد الاقتصاد الروسي على تحقيق ذلك، أشار الصندوق إلى التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والدعم الحكومي للسكان والشركات والاحتياطيات الأجنبية القوية من النقد الأجنبي والذهب ومستوى الديون المنخفضة.