الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يونايتد إيرلاينز الأمريكية أول شركة تفرض على موظفيها التطعيم الإجبارى

شركة يونايتد إيرلاينز
شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها تلزم موظفيها الأمريكيين بالحصول على لقاح كوفيد- 19 هذا الخريف، لتصبح أول شركة طيران أمريكية كبرى تنفذ التطعيم الإجباري.
 

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن قرار شركة الطيران جاء في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات عن متطلبات اللقاح لموظفيها لمواجهة انتشار متغير دلتا شديد العدوى.

وقال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد، في مذكرة: "نعلم أن بعضًا منكم لن يوافق على هذا القرار بشأن تطعيم جميع موظفي شركة يونايتد. ولكن دعوني أقول إن أكبر مسئولية تجاهك وتجاه زملائكم هو ضمان سلامتكم عندما تكونوا بالعمل، والحقائق واضحة تمامًا: سيكون الجميع أكثر أمانًا عندما يطعم الجميع".

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