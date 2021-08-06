الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة الرحلات الجوية بين القاهرة والإمارات وقطر (خاص)

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابية بين مطارات القاهرة والإمارات وقطر خلال الفترة الحالية، تزامنا مع الضوابط الصحية الصعبة التي فرضتها السلطات السعودية لدخول أراضيها مع انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا بمختلف العالم، ما أسهم في زيادة الحركة الركابية والجوية بين تلك الدول.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صالات السفر والوصول الثلاث بمطار القاهرة الدولي، تشهد يوميا كثافة جوية ركابية مختلفة الجنسيات للتنقل والسفر بين دول مصر والإمارات وقطر، مع صعوبة دخول المملكة السعودية في ظل الضوابط الصحية الصعبة والمكلفة المالية على المسافرين خاصة المصريين، حيث تشهد صالات السفر والوصول يوميا ما يقرب من 40 رحلة يوميا بين مطارات الإمارات وقطر عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة تنقل ما يقرب من 15 ألف راكب مختلف الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري لم تتلق حتى الآن أي إخطارات من نظيرتها السعودية لعودة استئناف الرحلات الجوية بين مطارات مصر والسعودية بشكل مباشر، رغم فتح المملكة السعودية مطاراتها لحركة الطيران لبعض الدول على مستوى العالم.

وأوضحت المصادر أن منظومة المطارات المصرية وشركات الطيران الوطنية والخاصة، أعلنت استعداداتها لتسيير مختلف طائراتها بين المطارات المصرية والسعودية عقب عودة استئناف الحركة الجوية والركابية بين البلدين، مشددا على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بكافة المطارات المصرية سواء الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، بشهادة كل منظمات الطيران الدولي.

وتابعت المصادر، أن معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة الحالية، تشهد زيادة ركابية وجوية ملحوظة خاصة القادمة من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق وغرب أوروبا، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كل الرحلات، وفقا لتوصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاإياتا" لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار وانتشار جائحة كورونا بمختلف أنحاء العالم.

شركة ميناء القاهرة الجوي المطارات الاماراتية مطار الدوحة اخبار رحلات مطار القاهرة تنشيط السياحة

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