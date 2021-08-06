محافظ الفيوم يُكرم «عبد العظيم» عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا

لجهودها

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، لجهودها المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء التكريم لعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.

وقالت دكتورة ميرفت عبد العظيم: “رغم ثقتي أن كل أعضاء اللجنة لم يسع أحدهم لتكريم بل كان نداء الوطن وشرف المهنة ؛ لكنها كانت لفتة جميلة أسعدتني شخصيا وكل الزملاء، من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي كان داعما لكل جهود الفريق وبكفاءة في مواجهة الوباء ومستمرون على العهد وندعو الله ألا تأتي أياما ثقالا كما رأينا من قبل اللهم احفظ بلادنا من كل شر”.

وكانت أكدت دكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة الفيوم، على أهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما في احتفالات والمناسبات، موضحة أن فترة الأعياد والمناسبات تزداد بها أعداد الإصابات على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة وتراجع نسبة الإصابات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

وأكدت عضو مجلس النواب أن انخفاض الأعداد أمر جيد، إلا أنه لا يدفعنا للتراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكذلك استخدام المواد المطهرة، منعا لحدوث ارتداد في أعداد المصابين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن الخطر ما زال قائما، قائلة: علينا توخي "الحيطة والحذر".