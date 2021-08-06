الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

شيماء القاضي تفوز بالمركز الأول للياقة في مسابقة ملكة جمال مصر 2021

رئيسة المسابقة وبعض
رئيسة المسابقة وبعض المتسابقات

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر 2021، عن إقامة مسابقة اللياقة بين الفتيات فيما يخص الالتزام بالوزن المثالي والحركات الرياضية، والحفاظ على الجسم رشيق من خلال إتباع الحميات الغذائية.

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، أنه تمت إقامة المسابقة بين متسابقات ملكات جمال مصر في إحدى الصالات الرياضية ومن ثم تم عقد مسابقة بينهن وجاءت بالمركز الأول المتسابقة شيماء القاضي، أما عن أفضل 5 فهن«شيماء القاضي، نغم طارق، نورهان صلاح، مريم القصيري، يارا خالد، وساندرا عادل». 

يضم برنامج المسابقة ايضًا تحدي صنع فساتين من مواد مُعاد تدويرها، والتحدي الثالث وهو اختيار شخصية مؤثرة من الزمن الجميل أو من الحاليات والحديث عنها مع الحفاظ على نفس شكلها الخارجي وتصفيفة شعرها ايضًا.

 مسابقة ملكات الجمال 

- زيارات للمستشفيات وجلسات تصوير للمتسابقات

وأضافت الدكتورة آمال رزق لـ"الدستور"  أن البرنامج يبدأ بخضوع المتسابقات لجلسة تصوير بعدسة المصور أحمد عرفة، ومن ثم التدريبات وزيارة مستشفيات للعمل الخيري ومعالجة الأطفال وتدعيم الملكات لهم، وتقديم المساعدات المالية والمعنوية بالإضافة لتقديم هدايا للأطفال ايضًا واللعب معهم ومشاركتهم الأنشطة الخاصة بهم، من خلال قضاء يوم كامل معهم.

وتابعت  لـ "الدستور" أن زيارات ملكات الجمال شملت ايضًا يوم كامل لزيارة المؤسسات الخيرية  في طنطا، ومحافظة الإسكندرية لزيارة أشهر المعالم الخاصة بالمحافظة أبرزها مكتبة الإسكندرية.

رئيسة المسابقة وبعض المتسابقات 

- أهداف مسابقة ملكات الجمال 

وعلقت  أن أهداف مسابقة ملكات الجمال لا تقتصر على اختيار الفتيات فقط بل لديها العديد من الأنشطة الأخرى التي من بينها التعرف على الثقافات الأخرى وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية والتصوير ونشر الحضارة الفرعونية والعديد من الأهداف الأخرى.

 مسابقة ملكات الجمال 

وعن اختيار ملكات الجمال قالت، لا يقتصر الاختيار على أكثرهن جمالًا، بل الثقافة واللباقة والقدرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية ايضًا تلعب دور كبير في الاختيار.

 

مسابقة ملكات الجمال
مسابقة ملكات الجمال
مسابقة ملكات الجمال
مسابقة ملكات الجمال
مسابقة ملكات الجمال
مسابقة ملكات الجمال
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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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