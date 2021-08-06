النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للمتهم بتعذيب زوجته فى الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، باستعجال تقرير كشف المخدرات الخاص بالمتهم بتعذيب زوجته وحلق شعرها وإجبارها على التسول هي وأولادها؛ لإرفاقه بالقضية.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الاحتجاز والتعذيب والاتجار بالبشر والضرب والإصابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال ضابط الشرطة شاهد الإثبات في واقعة تعذيب زوجته وحلق شعرها وإطفاء السجائر في جسدها على يد زوجها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار بالبشر، واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها ش.ا، 36 سنة، ربة منزل، هي ووالدتها، فيما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجني عليها، وأكد التقرير أن الجروح الموصوفة بجسد المجني عليها جائز حدوثها وفقا لروايتها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أن زوجها كان يضربها هي وأولادهما الـ 5، بسبب إجبارهم على النزول للتسول في الشارع واستجداء المواطنين من أجل التحصل على المال لشراء السجائر وتعاطي المخدرات والخمور الذي اعتاد عليها، وتابعت أنها كانت مجبرة علي ذلك مع أولادها لكي يوفروا المال له لشراء متطلباته.

وأشارت المجني عليها إلى أنها قضت آخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها، مشيرة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى ووصلت إلى حلق شعر رأسها ولم يكتف بذلك وقام بتجريدها من ملابسها وضربها والتبول على وجهها، بالإضافة إلى احتجازها بالشقة حتى أن تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة والتي نجحت في تحريرها والقبض على الزوج المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 17903 لسنة 2021 جنح محرم بك، وأخطرت النيابة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة، عندما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشير إلى تعرض الزوجة إلى التعذيب على يد زوجها ووجود علامات وآثار ضرب مبرح وجروح متفرقة بجسدها.

ولفتت الزوجة إلى أنها أنجبت 5 أبناء وأنهم تعرضوا للتعذيب على يد الأب، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ 15 سنة وكان يعمل سائق تاكسي، وأدمن المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.