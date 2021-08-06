الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للمتهم بتعذيب زوجته فى الإسكندرية

المتهم
المتهم

أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، باستعجال تقرير كشف المخدرات الخاص بالمتهم بتعذيب زوجته وحلق شعرها وإجبارها على التسول هي وأولادها؛ لإرفاقه بالقضية.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الاحتجاز والتعذيب والاتجار بالبشر والضرب والإصابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال ضابط الشرطة شاهد الإثبات في واقعة تعذيب زوجته وحلق شعرها وإطفاء السجائر في جسدها على يد زوجها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار بالبشر، واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها ش.ا، 36 سنة، ربة منزل، هي ووالدتها، فيما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجني عليها، وأكد التقرير أن الجروح الموصوفة بجسد المجني عليها جائز حدوثها وفقا لروايتها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أن زوجها كان يضربها هي وأولادهما الـ 5، بسبب إجبارهم على النزول للتسول في الشارع واستجداء المواطنين من أجل التحصل على المال لشراء السجائر وتعاطي المخدرات والخمور الذي اعتاد عليها، وتابعت أنها كانت مجبرة علي ذلك مع أولادها لكي يوفروا المال له لشراء متطلباته.

وأشارت المجني عليها إلى أنها قضت آخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها، مشيرة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى ووصلت إلى حلق شعر رأسها ولم يكتف بذلك وقام بتجريدها من ملابسها وضربها والتبول على وجهها، بالإضافة إلى احتجازها بالشقة حتى أن تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة والتي نجحت في تحريرها والقبض على الزوج المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 17903 لسنة 2021 جنح محرم بك، وأخطرت النيابة التحقيقات. 

ترجع أحداث الواقعة، عندما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشير إلى تعرض الزوجة إلى التعذيب على يد زوجها ووجود علامات وآثار ضرب مبرح وجروح متفرقة بجسدها.

ولفتت الزوجة إلى أنها أنجبت 5 أبناء وأنهم تعرضوا للتعذيب على يد الأب، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ 15 سنة وكان يعمل سائق تاكسي، وأدمن المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.

مواقع التواصل مخدرات ربة منزل شقة الكشف الطبى تعاطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«بعبع» عاكس بائعة فاكهة فى الفيوم فـ«قطّعوه حتى الموت»

مصادر بـ«الصحة»: أغسطس شهر التطعيم ضد كورونا.. وتوفير مليون جرعة «سينوفاك»

وفاة الشاعر حسن رياض بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟