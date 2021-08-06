أبرزها الكذب والاستخفاف.. 9 أخطاء يرتكبها الرجال تدمر العلاقات الزوجية

لا أحد كامل، ولكن هل هناك طريقة للحصول على علاقة زوجية رائعة دون إحداث مشاكل فيها، الكثير من الأفراد يسعى جاهداً للحصول على إجابة لهذا السؤال، ونرصد في السطور التالية أبرز الأخطاء رئيسية التي ربما يرتكبها الرجل وتدمر العلاقة بينه وبينه شريك حياته بحسب موقع " in.askmen ".

- لا تكن حاضرًا حقًا

التواجد يدور حول التواصل والاهتمام، ز يرتكب الرجال أحيانًا خطأ عدم التواجد تمامًا، لذا يجب عليك أن تحاول ترك هاتفك، و توقف عن إرسال الرسائل النصية أو التمرير أو التغريد ، أو أي شيء تفعله وابدأ في التواجد من أجلها.

2- الكذب

إذا كان هناك أي شيء قد كسر العديد من العلاقات فهو الكذب، و دائما حتى الأكاذيب البيضاء لا يمكن حلها ببساطة لا تكذبحتى تتجنب أن يكون لديك تأثيرسلبي في علاقتك.

3- الإهانة والاستخفاف

الطاقة الأنثوية كبيرة ويمكن للمرأة التي تتمتع بقدر هائل من احترام الذات والثقة، أن تكون منعطفًا حقيقيًا أو مخيفًا للغاية فلا تقلل من شأنها حتى لا تكسر قيود العلاقة بينكم.

4- إعطاء هدايا خاطئة

لا تتسرع في شراء الهدايا الخاطئة، حتى لا يحدث لك مشاكل و تتدهور العلاقة بشكل كبير

5- عدم أخذ الوقت الكافي لفهمها

يعد عدم القدرة على فهم شريكك علامة، إنها إشارة واضحة إلى أنك لا تهتم بما يكفي بشريكتك لمحاولة فهمها حقًا.

6- وضعها في المركز الثاني

عندما تضعها في مرتبة منخفضة ضمن أولوياتك، أو وضعها في المركز الثاني هذا يجعل العلاقة ضعيفة ومن الممكن أن تنهار بشكل كبير.

7-عدم التحدث معها بما فيه الكفاية

قد يكون الحديث صعبًا على الرجال وسهلًا جدًا على النساء، لكن أحد أسباب انهيار أي علاقة هو أنك لا تتحدث مع شريك وهذا أكبر خطأ ممكن أن تقع به .

8-كسر الثقة

الثقة أمر بالغ الأهمية في أي علاقة، و بمجرد أن يتم اختراق الثقة ، من الصعب جدًا استعادتها.

9- الشعور بعدم الأمان

ربما يكون كسر الثقة هو السبب الرئيسي لعدم شعورها بالأمان معك، المرأة التي لا تثق بزوجها هي امرأة لا تشعر بالرضا في علاقتها.