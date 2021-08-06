فنزويلا تجرى تعديلا فى وحدتها النقدية وتزيل 6 أصفار لتسهيل تداولها

أجرى البنك المركزي الفنزويلي تعديلا على الوحدة لنقدية للبلاد، وقال إن فنزويلا ستزيل ستة أصفار من عملتها التي تعاني من التضخم ، لتسهيل تداولها.



وذكرت صحيفة (بوينس أيريس تايمز) الأرجنتينية أن التغيير سيصبح ساري المفعول في أول أكتوبر مع إصدار أوراق عملات جديدة تسمى بوليفار الرقمي.



وقال البنك المركزي "سيتم تقسيم جميع المبالغ النقدية المعبر عنها بالعملة الوطنية على المليون".

وأضاف أن الهدف من التغيير هو "تسهيل" استخدام البوليفار.



وتعتبر هذه هي المرة الثالثة خلال 13 عامًا التي تستخدم فيها فنزويلا - التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في عصرها الحديث - مثل هذا الإجراء.. ففي أغسطس 2018، أزالت الحكومة خمسة أصفار من أوراقها البنكية، بعد أن أزالت ثلاثة في عام 2008. وفي عام 2018، استبدلت الحكومة بوليفار القوي بالبوليفار السيادي.



ويعاني الدولة منتجة النفط، التي كانت ثرية في يوم من الأيام، من العام الرابع من التضخم الشديد والثامن من الركود. ونذ يناير حتى مايو الماضيين ارتفعت الأسعار 265 %. وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغ التضخم ما يقرب من 3000 % في 2020 ، وأكثر من 9500 % في العام السابق له.

وعلى صعيد آخر سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 307 آلاف و570 حالة، تعافى منها 292 ألفًا و567 حالة.



ويبلغ عدد الحالات النشطة 11 الفا و380 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3623 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.