الرئيس التونسي يعزل ولاة المنستير ومدنين وزغوان

أقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، بعض الولاة ضمن تغييرات واسعة يجريها في الدولة عقب قرارات الشهر الماضي بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة برئاسة هشام المشيشي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم أن قيس سعيد أصدر أوامر رئاسية بإنهاء عمل كل من أكرم السبري وال ولاية المنستير، والحبيب شواط وال ولاية مدنين، وصالح مطيراوي وال ولاية زغوان.

وكان قيس سعيد أنهى مؤخرا عمل سفير تونس لدى واشنطن وكذلك والي ولاية صفاقس ضمن مسؤولين آخرين تمت إقالتهم من مناصبهم.

قيس سعيد يتوعد المتلاعبين بقوت التونسيين

وقد أكد الرئيس التونسي، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

جاء ذلك خلال لقاءه، مساء اليوم، بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأعرب عن شكره لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

وجدد رئيس تونس التأكيد على أنه لا مجال لمس قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات، موضحا أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وأكد أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، موضحا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

قيس سعيد يحذر من التلاعب بملف مياه الشرب

وشدد الرئيس التونسي، في وقت سابق الخميس، على أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في مياه الشرب، داعيا إلى بذل قصارى الجهد لتجاوز الإشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بها.

وطلب رئيس الجمهورية التونسية من كل المسؤولين في هذا القطاع، التحلي بروح المسئولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار، مؤكدا ضرورة إعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه.