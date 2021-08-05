الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

10 مسارح أمريكية كبرى تشترط على جمهورها تلقي لقاح كورونا للسماح بالدخول

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت 10 مسارح أمريكية كبرى، اليوم الخميس، عن اتخاذها موقفًا موحدًا بشأن ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من جانب أفراد الجمهور الراغبين في حضور عروضها.
وفي بيان مشترك أكدت تلك المسارح أن إداراتها ملتزمة بسلامة جميع العاملين والفنانين والزوار لقاعاتها، كما تدعو جمهورها للمشاركة في الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد ـ 19".
ومن بين تلك المسارح البارزة في العاصمة الأمريكية واشنطن: مسارح شكسبير، وأرينا، وراوند هاوس، وأطلس، وسينيتيك، وماموث، وغيرها.
وأشار البيان إلى أن الالتزام بتلقي اللقاح قبل دخول تلك المسارح سيظل مطبقا حتى شهر ديسمبر المقبل، كما سيتطلب دخول الجمهور للعروض كذلك ارتداء الأقنعة الوقائية.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا حول العالم واشنطن الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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