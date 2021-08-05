تشيلى: بدء التطعيم بلقاح مضاد لكورونا فى 11 أغسطس الجارى

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا في مؤتمر صحفي الخميس، أن حملة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح سينوفاك ستبدأ يوم 11 أغسطس المقبل للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بينيرا إن قرار تعزيز التحصين اتخذ بسبب انخفاض كفاءة اللقاح مع مرور الوقت فضلا عن مخاطر الإصابة بسلالة دلتا المتحورة للفيروس سريعة الانتشار وشديدة العدوى.

ونقلت بلومبرج عن بينيرا القول "نحن نحرز تقدما لضمان توفير جميع اللقاحات اللازمة في عام 2022".

وقال بينيرا إنه تم تطعيم 6ر12 مليون مواطن في تشيلي تطعيما كاملاً، وسجلت تشيلي ما يقرب من 6 أسابيع من التحسن المستمر في الحد من حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.