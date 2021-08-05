الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر: لا شبهه جنائية في العثور على جثة مسن بعين شمس

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن تحريات رجال المباحث بعين شمس توصلت إلى أنه لا يوجد شبهه جنائية في العثور على جثة مسن بأحد شوارع الدائرة.

وقال المصدر إن خبراء الأدلة الجنائية رجحوا أن أزمة قلبية وراء وفاته، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على أي آثار اعتداء. 

وفرّغ رجال مباحث القسم كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة مسن بمنطقة عين شمس للوقوف على ملابسات الواقعة. 

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة مسن في العقد السابع أو الثامن من العمر، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية وليس معه أي أوراق ثبوتية.

التحريات عدم وجود شبهة جنائية جثة عين شمس

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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