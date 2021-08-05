مصدر: لا شبهه جنائية في العثور على جثة مسن بعين شمس

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن تحريات رجال المباحث بعين شمس توصلت إلى أنه لا يوجد شبهه جنائية في العثور على جثة مسن بأحد شوارع الدائرة.

وقال المصدر إن خبراء الأدلة الجنائية رجحوا أن أزمة قلبية وراء وفاته، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على أي آثار اعتداء.

وفرّغ رجال مباحث القسم كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة مسن بمنطقة عين شمس للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة مسن في العقد السابع أو الثامن من العمر، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية وليس معه أي أوراق ثبوتية.