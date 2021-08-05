تجديد تعيين شريف فاروق رئيسًا للهيئة القومية للبريد

صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يوليو 2021.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تصل الى نحو 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

هذا وشغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الاسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الاعمال من جامعة عين شمس.

كانت هيئة البريد قد وقعت، اليوم، اتفاقية الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، مما من شأنه تسهيل الوصول للفئات التي يصعب على مديري الاستثمار الوصول إليهم، وذلك من خلال فروع هيئة البريد المصري المختلفة التي تغطي كامل القطر المصري، كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع، مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذه الشراكة تقع ضمن خطة هيئة البريد في تطوير هيكلها والتوسع في خدماتها المقدمة لعملائها عن طريق ابتكار الحلول وطرح المنتجات المختلفة في فروع البريد المصري التي يبلغ عددها أكثر من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى المواطنين بكل سهولة ويسر.

وصرح بأن التعاون مع "إن آي كابيتال" القابضة يأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة بهدف تحويل هيئة البريد إلى كيان ومنصة متكاملة الخدمات وذلك لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.