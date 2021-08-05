الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

980 وحدة إسكان ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بشمال سيناء

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك 980 وحدة سكنية فى مدن المحافظة ضمن مبادرة الرئيس السيسي «سكن لكل المصريين».

أشار المحافظ، إلى وجود ٩٣٦ وحدة سكنية في حى السبيل بالعريش، و٣١ وحدة سكنية في حى التعمير بمدينة بئر العبد ، و١٣ وحدة سكنية في مدينة نخل بوسط سيناء، حيث أن مساحة كل وحدة سكنية تبلغ 90 مترا مربعا.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» ومحدودى الدخل، لافتًًا أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ آلاف جنيها ، ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز ، وتقسيط  باقى المبلغ على ٣٠ سنة،  مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل الى مبلغ ٦٠ الف جنيها للوحدة.

ونوه المحافظ إلى أن سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية يتراوح بين ٢٠ إلى ٥٠ عاما، وأن التقديم للمقيمين في محافظة شمال سيناء إقامة دائمة، ويجوز التقدم على وحدات بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط المتوافرة بمكاتب البريد خلال الأسبوع المقبل .

وقال إن الامتداد العمرانى لمدينة العريش سيكون فى الاتجاه الغربى باتجاه عمارات السبيل، حيث أن منطقة السبيل ستكون فى وسط المدينة فى غضون عشر سنوات، مؤكدًا على أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تتيح للمواطن شراء أى وحدات سكنية حتى وان كانت وحدات خاصة.

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك شقق لمحدودي الدخل في محافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

محافظ شمال سيناء مبادرة الرئيس السيسي سكن لكل المصريين محدودي الدخل الامتداد العمرانى وحدات سكنية

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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