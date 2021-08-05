«ينبوع الحياة» تحتفل بيوم الأجداد في إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك

نظّمت خدمة ينبوع الحياة لخدمة أغنياء السّنّ في المُطرانيّة احتفالًا بيوم الأجداد، بڤيلا الرحمة - أفق.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، ثم توالت فقرات اليوم، حيث حضر اليوم الآباء رعاة كنائس مطرانيّة الجيزة والفيّوم، كما ساهم في خدمة اليوم خدّام وخادمات فرح وعطاء في كنائس المُطرانيّة، كما اشتركت خدمة فرح وعطاء بالإيبارشيّة البطريكيّة في تنشيط اليوم، برعاية الأب چورچ جميل، المرشد، الروحي لنشاط فرح وعطاء، ومسؤولي الخدمة. يأتي اليوم أيضًا كتدشين لمكتب عام لخدمة أغنياء السّن الإيبارشيّة، والمسؤول عنه الأب روفائيل فوزي.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء، والذي يستمر لمدة أسبوعين وحتى عيد صعود جسد العذراء مريم منتصف أغسطس المقبل.

صوم من الدرجة الثانية

يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربًا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصبًا، وعنده يتجه جنوبًا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلو متر، وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير.

كما يمكن للزائر أن يصل إلى الدير عن الطريق الدائري الذي يبدأ عند الكيلو ثلاثة قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 أربعة من الجهة الجنوبية.