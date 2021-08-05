تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بأطفيح

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة لجلسة 3 أكتوبر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه «حسام بكري» عمداً مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه، الأمر الذي أثار حفيظتهم، فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم، وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالى وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعريض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتان موضعا الاتهام.

كما تبين أن المتهمين، من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الرصرار، أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمان السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره، وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.



وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و241 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981 بناءَ عليه تم إحالة القضية الي محكمة جنايات الجيزة طبقاً لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عما أسند إليهم من اتهام في القضية.