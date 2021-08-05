الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول الكراكة «تحيا مصر» للبدء في تكريك الرمال السوداء بكفر الشيخ

وصول الكراكة
وصول الكراكة

شهد بوغاز البرلس بمحافظة  كفر الشيخ، بدء تفكيك الكراكة الهولندية "تحيا مصر" لنقلها لمصنع الرمال السوداء بالشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وأعلنت المحافظة، في بيان، أن هذا جاء بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، رفقة اللواء مجدي الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب والمهندس رضا حماد، المدير التنفيذي لمشروع الرمال السوداء.

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تفكيك الكراكة الهولندية

الكراكة الهولندية "تحيا مصر" أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية، تزن 550  طن، صُممت خصيصًا لشركة الرمال السوداء، بطاقة انتاجية 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وهي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وتم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندي وصولًا لميناء الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس، وتم سحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض، وجارى تفكيكها، استعدادًا لنقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وقد تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وهناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فدانًا، والثانى بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فدانًا ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال شمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وبحسب البيانات الرسمية، فإنه سيتم استخراج 41 عنصرًا معدنيًا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 نشاطًا منها صناعة هياكل الطائرات، وتم إقامة موقع المصنع الأول والانتهاء من سور المصنع وجارى الأعمال بقية الإنشاءات، وشاركت شركة الرمال السوداء المصرية فى تجدد وتفرش وتجهز 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

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تفكيك الكراكة الهولندية

وقد تم تدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم فى تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، والإنتاج الفعلي للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020 كما تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع الاول بملاحة منيسى بالشهابية وتم توصيل الكهرباء تم توصيل الغاز الطبيعى لموقع المصنعين.

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تفكيك الكراكة الهولندية
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تفكيك الكراكة الهولندية
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تفكيك الكراكة الهولندية
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تفكيك الكراكة الهولندية
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تفكيك الكراكة الهولندية
الرمال السوداء كفر الشيخ مصر البرلس كراكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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