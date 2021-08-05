تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة المخترع الصغير

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكي) في عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية.

ففي مسابقة مبدعي المستقبل فازت الطالبة رحمة زاهر بالمركز الثالث جمهورية في القصة، كما فاز الطالب عبدالرحمن محمود بالمركز الرابع جمهورية في القصة، والطالبة إيناس رجب بالمركز العاشر جمهورية في الرسم.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني

وفي مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني فازت الطالبة حنين رمضان بالميدالية الذهبية ، وفازت الطالبة سمر عواد محمود بالميدالية الذهبية، وفاز الطالب عمرو هاني يحيي بالميدالية الفضية.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني

وفي مسابقة المخترع الصغير فازت الطالبة مريم محمد يحيي بالمركز الثاني جمهورية، وفازت الطالبة ملك محمد يحيي بالمركز الثاني جمهورية، وفاز الطالب خالد هاني يحيي بالمركز الثاني جمهورية، وفاز الطالب أحمد منصور السيد بالميدالية الفضية.

وفي ذلك كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، وقدم لهم التهنئة، كما قدم رسالة شكر لإدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات التعليمية ومشرفي الطلاب ومديري المدارس الفائزة و طارق مصطفى هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني

وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يُكرم مسئولي استراحات الثانوية العامة 2021/2020م وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، بحضور محمود طه مشرف عام الاستراحات.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني

تم تكريم عدد من مسئولى الاستراحات على مستوى المحافظة، حيث كرم وكيل الوزارة عبير محمد على عارف، و فاطمة إبراهيم محمد، وفاطمة عبد الفتاح أحمد، وسهير حنفي عبد الفتاح، و عبدالله سيد محمود، وحسين محمد إبراهيم، و قربى أحمد جودة، و خالد رمضان محمد، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية بحضور العلاقات العامة بالمديرية.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني

حيث قام مسئولى الاستراحات بالفيوم بتجهيز مقار الاستراحات للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021^2020 م من المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل على أعلى مستوى، وتزويد الاستراحات بكافة المرافق وأدوات الإعاشة اللازمة للاستخدام طوال فترة الامتحانات، ووضع 2 سرير فى كل غرفة فقط مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأيضًا تزويد الاستراحات بثلاجات لحفظ المواد الغذائية، وتلفزيون وبوتجاز، كما تم تطهير ونظافة دورات المياه وتعقيمها، وتوفير المطهرات اللازمة للاستخدام بجميع الاستراحات على مستوى المحافظة.

وفي ذلك تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة برسالة شكر لمشرفي الاستراحات بالفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.