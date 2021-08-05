الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة سيدة عثر عليها في حالة تعفن داخل شقتها بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بتشريح جثة ربة منزل عثرعليها في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة الزاوية الحمراء والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

كانت الأجهزة الامنية عثرت على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة  العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى ندى إبراهيم في العقد الرابع من عمرها، في حالة تعفن على الأرض بغرفة نومها، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوها منذ يوم السبت الماضي، وأن المتوفاة علاقتها طيبة معهم، وأنها تقيم بمفردها داخل الشقة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الفقراء وقميص عثمان

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