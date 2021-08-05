الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنشر 4 قاذفات «تو-22 إم 3» عند حدود أفغانستان

قاذفة روسية
قاذفة روسية

نشرت روسيا، اليوم الخميس، أربع قاذفات صاروخية من طراز "تو-22 إم 3" عند حدود أفغانستان، موضحة أن هذه الطائرات ستشارك في تدريبات مشتركة مع أوزبكستان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت روسيا أعلنت الجمعة الماضية، البدء في تدريبات عسكرية مشتركة مع أوزبكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، قبل مناورات مماثلة مخطط لها في طاجيكستان المجاورة الأسبوع المقبل.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن هذه التدريبات تأتي في الوقت الذي عبرت موسكو عن "قلقها العميق" من الوضع في أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية مستفيدةً من انسحاب القوات الأميركية.

وتجري التدريبات، التي تشارك فيها وحدات روسية لحفظ السلام وقوات خاصة، في مركز تيرمز للتدريب في أقصى جنوب أوزبكستان.

وقال الجيش الروسي إنه من المقرر أن يشارك حوالي 1500 جندي و200 مركبة في التدريبات التي تستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.

وبالإضافة لهذه التدريبات، ستجرى مناورات في طاجيكستان في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس تشمل روسيا وأوزبكستان أيضاً. 

وتشارك في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي سو 25" تم نقلها من القاعدة الروسية في قرغيزستان إلى طاجيكستان.

وصرح مبعوث الكرملين الخاص لأفغانستان زامير كابولوف للإذاعة الروسية الأسبوع الماضي، أن هذه التدريبات "إشارة"موجهة إلى سكان جمهوريات آسيا الوسطى القلقين من الوضع في أفغانستان المجاورة.

من جهته، عبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الجمعة عن قلقه لأن "الأحداث في أفغانستان تتطور وفقاً لسيناريو أزمة، الوضع يتدهور حرفياً كل يوم، وتسيطر حركة طالبان على مزيد من الأراضي".

ورأى أن "مستقبل أفغانستان يبدو غامضاً للغاية"، مشيراً إلى أنه على اتصال بالأجهزة الخاصة لبلدان آسيا الوسطى وكذلك الصين والهند وإيران وباكستان من أجل تبادل "معلومات تتعلق بالعمليات" و"نصائح خبراء" بشأن الوضع.

روسيا حدود أفغانستان قاذفات من طراز نو22 إم 3 تدريبات مشتركة اوزبكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

اليوم.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

طلاب «هندسة المطرية» يبدعون في تنفيذ اسكوتر ذكي قابل للطي

«البترول»: تنفيذ 5 مشروعات للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها

مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فى جنوب لبنان

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان