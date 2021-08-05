«تتداولها جروبات الماميز».. إجابات على أشهر الأسئلة حول تغذية الطفل

عندما تتجول في "جروبات الماميز" تجد العديد من الأسئلة التي تخص تغذية الأطفال، حول صعوبة تناول الطفل للطعام وكيف تختار الغذاء السليم له، وعلاج الابن من ديدان البطن وغيرها من الأسئلة عبر الجروبات المختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وخلال جولة «الدستور» عبر العديد من جروبات الأمهات جمعنا أشهر الأسئلة الخاصة بتغذية الطفل وإجابتها عبر موقع " health line".

- كيف أعالج ابني من ديدان البطن؟

سيصف الطبيب للأم دواءً لإسقاط الديدان من بطن الطفل، وستكون دورة العلاج هذه من يوم إلى ثلاثة أيام.

ولتجنب إصابة طفلك في المستقبل بديدان الأمعاء، يجب الحرص على غسل اليدين بعد استخدام المراحيض، وقبل تحضير الطعام أو تناوله، وعلى مدار اليوم العادي.

- ما هي العلاجات المنزلية الطبيعية لديدان المعدة عند الأطفال؟

هناك بعض العلاجات المنزلية لعلاج ديدان المعدة ، ولكن لا يمكنك استخدامها كعلاج أولي وأبرزها تناول الثوم الخام ، وبعض قطرات من زيت جوز الهند، في الصباح وتناول الجزر النئ.

- كيف يتم التعامل مع طفلي في حالة نقص الحديد؟

لمنع نقص الحديد لدى الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، ضمني اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع في طعام طفلك، بالإضافة إلى بدائل الحوم مثل الفول المجفف والعدس والحمص والفاصوليا المعلبة والدواجن والأسماك والبيض وكميات صغيرة من المكسرات ومعجون المكسرات.

- أهمية إدراج فيتامين ج وسي لعلاج نقص الحديد؟

ضرورة إدراج فيتامين في غذاء الطفل لأن هذا يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد.

وتأكدي من أن طفلك لديه الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون واليوسفي والتوت والكيوي والطماطم والملفوف والفليفلة والبروكلي.

- كيف أتعامل مع طفلي الذي لا يتناول اللحوم الحمراء؟

عندما يتجنب الطفل تناول اللحوم تتساءل الأمهات دائمًا عما إذا كان أطفالهن يحصلن على ما يكفي من البروتين من الفاكهة والحبوب والخبز والمكرونة التي يتناولها، وهل يحصل على كافة العناصر الغذائية الصحيحة ونعرض لكم طرق تعويض عدم تناول اللحوم.

- كيف يتم تعويض عدم تناول اللحوم لدى الطفل؟

كوب واحد من الحليب يحتوي على 8 جرامات من البروتين، وتناول كوبين من الحليب يوميًا يلبي احتياجات الطفل من البروتين بسهولة.

لا بد من أن يتناول الطفل مصادر بروتينية أخرى البقدونس الكركم، الكراث، وفول الصويا والعدس والحمص، والفاصوليا والبازلاء، وحبوب السمسم، وبذور اليقطين، والزيتون والبنجر والطماطم والفاصوليا الخضراء، بالإضافة إلى الحبوب المدعمة مثل الدقيق الشوفان.