أسرة رسام الكاريكاتير الراحل محمد عفت تهدى جزءًا من مكتبته لمكتبة الإسكندرية

أهدت أسرة الفنان الراحل محمد عفت إسماعيل، رسام الكاريكاتير في مؤسسة "أخبار اليوم" 25 كتابًا من مكتبته إلى مكتبة الإسكندرية بعد أن أرسلت الأسرة إلى مكتبة الإسكندرية أغلفة 200 كتاب اختارت من بينها 25 كتابًا.

وكشفت رسام الكاريكاتير الفنان سمير عبدالغني عضو الجمعية المصرية لفناني الكاريكاتير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تم الاتصال بأسرته لمعرفة مصير الباقي.. فكان اختيارها أن توزع بين مكتبة فنون جميلة جامعة المنيا توضع إلى جوار أعماله التى أهداها للجامعة، والباقى إلى متحف الكاريكاتير العربى؛ حيث أهدى الفنان قبل وفاته مجموعة من أجمل أعماله الأستاذ عماد جمعة، أتمنى أن تكون هذه المكتبة زادًا لمحبى فن الكاريكاتير، وأن يسعد الفنان عفت بتحقيق وصيته".

جدير بالذكر أن كان قد أعلن سمير عبدالغني، عضو الجمعية المصرية لفناني الكاريكاتير، وفاة محمد عفت إسماعيل فى 22 ديسمبر 2019، رسام الكاريكاتير في مؤسسة "أخبار اليوم" عقب تعرضه لأزمة قلبية وتم تشييع جنازته قرب منزله بحي شبرا.

عمل الفنان محمد عفت مراسلًا لمجلة "ويتي وورلد" الأمريكية، وأسس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر في صيف 1996، كما رأس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر منذ تأسيسه، بخلاف عضويته بنقابة الصحفيين ونقابة الفنانين التشكيليين والجمعية المصرية للكاريكاتير ونادي رسامي الكاريكاتير بإنجلترا.

ونظم "عفت" عدة معارض خاصة بمصر والمجر والإمارات وأمريكا، وشارك بمعارض ومسابقات جماعية بمصر ومعظم بلاد العالم، كما مثل مصر عارضًا ومحكمًا في عدة معارض دولية.

وحصل عفت على عدة جوائز محلية ودولية، منها الجائزة البرونزية بمدينة تايجون بكوريا الجنوبية (1999)، وجائزة شرفية بالمدينة نفسها أعوام (1995 ـ 1996 ـ 1997 ـ 1998 ـ 2000 ـ 2001 ـ2002 ـ 2003).

كما حصل على جائزة أولى بشيكاغو (الكاريكاتير ضد الجريمة)، وجائزة تشجيعية ـ برن بسويسرا 1996 في الكاريكاتير، والجائزة الكبرى (الميدالية الذهبية) بمسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي Taiyoh-No-Kai 2004 باليابان.