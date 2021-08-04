«الإحصاء»: 8.3% انكماشا فى فاتورة السلع الغذائية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبوط واردات مصر من المنتجات الغذائية إلى حدود 1.135 مليار دولار خلال أبريل 2021 مقابل 1.239 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 104 مليون دولار بنسبة 8.3%، كما تراجعت واردات الحديد والصلب لـ 358 مليون دولار خلال أبريل 2021 مقابل 434.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بانخفاض قدره 76.3 مليون دولار.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من الأدوية تراجعت هى الأخرى إلى حدود 217.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 248.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بانخفاض بلغت قيمته 31.2 مليون دولار، كما تراجعت واردات المنسوجات لـ 185.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 218.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.6 مليون دولار.



كما أظهر التقرير تراجع واردات مصر من ملابس إلى حدود 54.6 مليون دولار خلال أبريل 2021 مقابل 29 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بانخفاض قدره 25.6 مليون دولار، بينما استقرت واردات الزجاج عند 10.8 مليون دولار خلال أبريل 2021 بدون تغيير عن الشهر المناظر من العام السابق عليه.



كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.



وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).