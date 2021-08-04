برلمانية: إنشاء جامعة تكنولوجية بالمدينة الصناعية بجمصة قريبًا

قالت الدكتورة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سيتم قريبًا إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة في المدينة الصناعية بمدينة جمصة.

أشارت عمر، لـ"الدستور" إلى أن مجلس الجامعة التكنولوجية سيجتمع خلال أيام لبحث سبل إقامة فرع للجامعة بمدينة جمصة بحيث تخدم أبناء محافظات الدلتا وذلك بالتعاون مع جامعة المنصورة.

وأنشئت الجامعة التكنولوجية وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2019 وتهدف الجامعة؛ لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديميي يحصل خريجوه علي درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.القيام علي تطبيق و استغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع و تأهيل الخرجيين من التعليم الثانوي العام و الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للدولة و بما يساعد علي تحسين الصوره المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعة تحتوي على برامج دراسية تخدم (الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر).

أفرع الجامعة وكلياتها:

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة وتضم :

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تضم برامج:

- تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

- الأوتوترونكس.

- الميكاترونكس.

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

- تكنولوجيا الغاز والبترول.

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، تضم برامج:

- الأوتوترونكس.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الميكاترونكس.

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، تضم برامج:

- الميكاترونكس.

- تكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:

1.الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

2.الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر).

3.الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

4. الجامعة التكنولوجية ببرج العرب.

5.الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد.

6.الجامعة التكنولوجية بسمنود.

فيما تضاف الجامعة الجديدة لهذه القائمة عقب الانتهاء من إنشائها.