محافظ الوادى الجديد يوجه برفع الإشغالات والالتزام بالمظهر الحضارى

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع الإشغالات العشوائية أمام المحال التجارية، والالتزام بالمظهر الحضاري لعرض البضائع بما لا يؤثر على حركة المارة على رصيف المشاة.

جاء ذلك خلال تفقده لشارع النبوي المهندس بالخارجة، اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز. كما كلف الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لرفع الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط، اليوم، يرافقه المهندس عبد الحكيم جبالي رئيس المركز.

حيثُ قرر المحافظ منح الجمعية صوبة زراعية كبيرة لاستخدامها بهدف توفير الخضروات لأهالي القرية، وتوفير عائد المادي للجمعية.

ووجه الزملوط بإنشاء وحدة طاقة شمسية للجمعية والمستوصف التابع لها، علي أن تُسهِم المحافظة بنسبة ٢٥% من تكاليفها دعماََ الجمعية.

وعلى صعيدٍ آخر شدد الزملوط على ضرورة إزالة العشش والبنايات المهجورة بجوار الجمعية لما تمثله من خطر على المواطنين مع استمرار ملكية الأرض لأصحابها .

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخفيض الرسوم الإيجارية بسوق التمور المقام بحي المروة بالخارجة وذلك للتخفيف عن المزارعين والتجار الراغبين في عرض منتجاتهم خلال موسم التمور، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة ومنع البيع العشوائي بطرق وشوارع المدينة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخفيض القيمة لـ٥٠ جنيهًا شهرياَ بدلًا من ١٠٠٠ جنيه ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز السوق بباكيات حضارية وإنارة ودورات مياه لخدمة الباعة والرواد.