الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد للعام الجامعي 2021 - 2022.

ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر خلال الفترة من 3 / 8 / 2021 حتي 17 / 8 / 2021

وأعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في: الحوكمة ومكافحة الفساد للعام الجامعي2021-2022

الدراسة في مقر الأكاديمية في مدينة نصر. وذلك وفقًا للبيانات التالية:

الشروط العامة للقيد بالبرنامج:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية، أو من الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة، أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

2- الحصول على (معدل تراكمي = 2.7، أو نسبة نجاح 65%) على الأقل بمرحلة البكالوريوس، أو الليسانس.

3- اجتياز امتحان قبول يتضمن امتحانًا تحريريًّا، ومقابلة شخصية، تعقده الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بتنسيق علمي مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

4- استيفاء شرط اللغة الإنجليزية الذي تحدده اللجنة العلمية للبرنامج.

5- استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

6- سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسي، وعند تسجيل الرسالة.

الأوراق المطلوبة: جميع الأوراق المقدمة أصول وليست صور (ما عدا الرقم القومي).

1- شهادة التخرج.

2- عـدد (4) صورة شخصية حديثة.

3- شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة الرقم القومي.

5- إقرار بعدم القيد بأي درجة جامعية أخرى في ذات الوقت.

6- الموقف من التجنيد (للذكور).

جامعة القاهرة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هيئة الرقابة الإدارية الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاقتصاد والعلوم السياسية الدبلوم والماجستير

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