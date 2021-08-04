سياسى بـ«القوات اللبنانية»: القاهرة دفعت بجهود كبيرة للحفاظ على استقرار بيروت

قال شارل جبور، المتحدث الإعلامي باسم حزب القوات اللبنانية، إن الوضع في لبنان ينحدر من سيئ إلى أسوأ، في ظل تحكم الفريق الحاكم في البلاد بوجهة نظره، لجهة البقاء في السلطة، والحول دون القيام بإصلاحات والتي يطلبها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة بيروت ماليا.

وأضاف جبور في تصريحات لـ"الدستور": "كما يرفض الفريق الممسك بالسلطة الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، وفي الوقت نفسه يحول دون تأليف حكومة بالمواصفات الدولية المطلوبة، ويحول دون قيام حكومة اختصاصيين مستقلين، قادرة على تحقيق الاصلاحات المطلوبة".

انهيار متواصل

وتابع السياسي اللبناني: "وبالتالي دخلنا منذ السنة ونصف إلى اليوم بين حكومة غير قادرة على إخراج لبنان من أزمته، وبين اعتذار أول للدكتور مصطفى اديب الذي تم تكليفه واعتذار ثان للرئيس سعد الحريري بعد تسعة أشهر، واليوم نحن أمام تكليف ثالث في ظل فراغ حكومي وفي ظل انهيار متواصل على مستوى الليرة في لبنان، وبظل احتقان شعبي ووضع سيء على المستويات كافة".

واستكمل: "يحاول المحقق العدلي القاضي بيطار الوصول إلى حقائق في قضية المرفأ، وأيضا يواجه على مستوى البرلمان من خلال الحول دون طلبه رفع الحصانات عن بعض النواب سعيا إلى الحقيقة، وبعد عام على انفجار المرفأ لا يوجد إمكانية لمحاسبة لمن تورط في هذه لجريمة الكبرى، التي فجرت نصف العاصمة وتضرر منها كل لبنان ووصلت اصدائها لكل العالم".

الدور المصري في دعم لبنان

وأكد جبور: "في هذا الوقت تلعب القاهرة دورا مهما فهي تدفع وتحث المسئولين اللبنانيين على تأليف حكومة، وقامت بواسطات وهي تدفع لاستقرار لبنان، فمصر قامت بدور أساسي على هذا المستوى انطلاقا على حرصها على الاستقرار اللبناني".

كما أشار إلى أن الجهود المصرية تنطلق أيضا من حرصها على وضع لبنان، موضحا أن في الوضع نفسه صدمت المبادرات المصرية والفرنسية بتعنت المسؤولين وتمسكهم بمناصبهم على حساب الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.