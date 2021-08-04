الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط

مجلس كنائس الشرق
مجلس كنائس الشرق الأوسط

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط أمس اجتماعًا من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت، وترأس الاجتماع قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وغبطة الكاردينال مار روفائيل لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية والقس الدكتور حبيب بدر رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية بلبنان، بينما مثل كنيستنا القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وبحث المجتمعون موضوع تأجيل موعد الجمعية العامة للمجلس والتي كان من المفترض أن تعقد فى شهر سبتمبر المقبل، ونظرًا لظروف جائحة كورونا تم الاتفاق على أن تعقد في شهر مايو من العام المقبل بلبنان أو بمصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

كما تدارس المجتمعون أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية منذ اجتماع فبراير هذا العام وحتى  الآن.

وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة لتعديل بعض مواد النظام الأساسي والداخلي للمجلس لتعرض على الجمعية العامة القادمة.

في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر  صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل،  وتستمر على مدار 15 يومًا تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته .

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعدادتها ، للإحتفال السنوي بصومها ، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعداداتها لاستقبال الزوار الأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق  نظام الحجز المسبق لحضور قداسات وصلوات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق منذ الأسبوع الجاري.

كنائس الشرق الأوسط الكنيسة البابا مار اغناطيوس لمجلس كنائس الشرق الأوسط بطريرك أنطاكية الكنيسة الإنجيلية الوطنية بلبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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