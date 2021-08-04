تكريم القائمين على برامج تدريب تنمية القدرات التسويقية بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

شهدت زينب الباهي، عميدة كلية الخدمة الاجتماعية، و محمود عرفان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل تكريم المدربين وفريق عمل حقيبة "البرامج التدريبية لتنمية القدرات التسويقية" بحضور أحلام عبد المؤمن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريب وأعضاء فريق العمل وذلك اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية، إلى أن وحدة التسويق بكلية الخدمة الاجتماعية تسعى دائمًا لتسويق خدمات الكلية التعليمية، وعقد دورات تدريبية في مجالات متعددة وذلك لإكساب طلاب الجامعة المهارات التسويقية المعاصرة، مشيدة بالجهد المتميز لكافة القائمين على إنجاح البرامج التدريبية بدون مقابل والمقدمة مجانًا للطلاب.

تكريم القائمين على برامج تدريب تنمية

فيما قدم عماد عبدالسلام، الأستاذ المساعد بالكلية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، ممثلًا عن المدربين الشكر لعميدة الكلية على الدعم المعنوي الملموس، والذي يعد تقديرًا للجهد المبذول وكان داعمًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجامعة وطلابها.

تكريم القائمين على برامج تدريب تنمية

ومن جانبها أكدت سمر طارق، منسق الوحدة، أنه تم تكريم 12 مدربا من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء فريق العمل بالكلية وذلك لجهودهم المتميزة خلال عقد حقيبة البرامج التدريبية لتنمية القدرات التسويقية لطلاب الجامعة والتي عقدت "أونلاين" عبر تطبيق "Zoom" خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مضيفةً أن البرامج التدريبية شملت 5 برامج مختلفة شارك خلالها 153 طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس، وعدد 62 باحثا بمرحلة الدراسات العليا حصلوا خلالها على شهادة معتمدة من الكلية باجتياز الدورات.

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