رئيس دار الأوبرا يفتتح معرض «أفكار جريئة» اليوم

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية، معرض بعنوان (أفكار جريئة) للفنان الدكتور مصطفى صادق، الذى تخرج من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ثم حصل على الدكتوراه الفخرية فى الفن التشكيلى من مصر وإنجلترا.

وقد أقام الفنان العديد من المعارض الفردية والجماعية الناجحة فى مصر وبعض البلدان الأجنبية منها إنجلترا، الصين وهولندا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الإثنين الموافق 9 أغسطس الجارى.

وفي نفس السياق؛ افتتح الدكتور مجدي صابر، فى السابعة مساء الأحد الأول من أغسطس، معرض (ألوان 35)، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية للفنان مدحت مراد، ويضم المعرض باقة متنوعة من أجمل أعماله.

يذكر أن الفنان مدحت مراد من مواليد القاهرة 1960 تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1984 قسم ديكور فنون تعبيرية ويعمل كمستشار فنى ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وقد شارك فى الحركة التشكيلية، وأقام العديد من المعارض الجماعية والفردية على مدار 30 عاما فى أهم القاعات الفنية فى القاهرة والإسكندرية منها (دار الأوبرا المصرية 2011، أتيليه القاهرة 2016، قصر التذوق الفنى الإسكندرية 2016، ساقية الصاوى 2018، ويستمر المعرض حتى الأحد 8 أغسطس الجارى.