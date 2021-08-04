الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرز المعلومات عن مجمع صوامع غلال أبو صوير التي تفقدها «مدبولي».. اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مشروع مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، فى إطار جولة شملت عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة،وتقدم "الدستور" ابرز 10 معلومات المشروع:

 

  • يقع مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير .
  • تبلغ تكلفته 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.
  • أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.
  • يشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن
  • تم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • أعلن وزير التموين عن تطلعه في زيادة صوامع المشروع إلى 9 بدلاً من 6.
  • تم إنشاء للصوامع بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح على مستوى الجمهورية
  • تتمتع الصوامع الحقلية بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغي يعمل ب الـ (SCADA)، (PLC) ، مع إمكانية التشغيل اليدوي.
  • -الهدف من إنشاء مجمع صوامع الغلال الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.
  • اعلن وزير التموين عن الطفرة كبيرة شهدتها مصر في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن.
  • ساهمت الصوامع في إنتاج رغيف خبز جيد.

 

يدخل ضمن مكونات المشروع برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم.

مصر قدم السيسي جديد رئيس الوزراء جمهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

استطلاع «تنظيم الاتصالات» يُظهر تفوق «وي» في معظم المؤشرات

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا.. وابنته في «حالة خطرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل