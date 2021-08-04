أبرز المعلومات عن مجمع صوامع غلال أبو صوير التي تفقدها «مدبولي».. اليوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مشروع مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، فى إطار جولة شملت عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة،وتقدم "الدستور" ابرز 10 معلومات المشروع:

يقع مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير .

تبلغ تكلفته 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.

أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.

يشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن

تم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

أعلن وزير التموين عن تطلعه في زيادة صوامع المشروع إلى 9 بدلاً من 6.

تم إنشاء للصوامع بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح على مستوى الجمهورية

تتمتع الصوامع الحقلية بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغي يعمل ب الـ (SCADA)، (PLC) ، مع إمكانية التشغيل اليدوي.

-الهدف من إنشاء مجمع صوامع الغلال الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.

اعلن وزير التموين عن الطفرة كبيرة شهدتها مصر في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن.

ساهمت الصوامع في إنتاج رغيف خبز جيد.

يدخل ضمن مكونات المشروع برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم.