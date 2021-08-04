طرح 2000 وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري في بورفؤاد ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعا، مع الدكتورة مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقارى بمقر الصندوق بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات طرح و تخصيص عدد 2000 وحدة سكنية مساحة 110 الى 120 م بالإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، فى ضوء تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ، "سكن لكل المصريين 2 " لمتوسطى الدخل ، بفائدة 3% على مدار 30 عاما، على أن تكون الأولوية للمتقدمين فى مشروع الإسكان التعاونى لمن يرغب.

اللواء عادل الغضبان والدكتورة مى عبد الحميد

وجاء ذلك بناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ واستجابة لرغبات الشباب.

- موعد شراء كراسة الشروط

ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن ، اعتبارا من يوم الأحد 8 أغسطس حتى يوم السبت 14 أغسطس لذوى الاحتياجات الخاصة، واعتبارا من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر لكافة المواطنين.

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا .

كما أوضح" المحافظ " استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد بما يحقق الانسيابية فى حركة السيارات والمواطنين.

صندوق التمويل العقارى

صندوق التمويل العقارى

صندوق التمويل العقارى

صندوق التمويل العقارى

صندوق التمويل العقارى

اللواء عادل الغضبان

صندوق التمويل العقارى