الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طرح 2000 وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري في بورفؤاد ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

 عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعا، مع الدكتورة مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقارى بمقر الصندوق  بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات  طرح و تخصيص عدد 2000 وحدة سكنية مساحة 110 الى 120 م بالإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، فى ضوء تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ، "سكن لكل المصريين 2 " لمتوسطى الدخل ، بفائدة 3% على مدار 30 عاما، على أن تكون الأولوية  للمتقدمين فى مشروع الإسكان التعاونى لمن يرغب.

IMG-20210804-WA0071
اللواء عادل الغضبان والدكتورة مى عبد الحميد

وجاء ذلك بناء على الاجتماعات  التنسيقية  التي تمت بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ واستجابة لرغبات الشباب.

- موعد شراء كراسة الشروط 

ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن ،  اعتبارا من يوم الأحد 8 أغسطس حتى يوم السبت 14 أغسطس لذوى الاحتياجات الخاصة، واعتبارا من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر لكافة المواطنين.

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا .

كما أوضح" المحافظ " استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد بما يحقق الانسيابية فى حركة السيارات والمواطنين.

صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
إسكان اجتماعي مبادرة عادل الغضبان بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

استطلاع «تنظيم الاتصالات» يُظهر تفوق «وي» في معظم المؤشرات

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا.. وابنته في «حالة خطرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل