الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جمعية مستثمرى الغاز: «حياة كريمة» أبرز ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى

محمد سعد الدين
محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تُعد أبرز ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي على نجاحه لتحقيق الحياة الكريمة لكافة طبقات الشعب دون استثناء. 

وأوضح "سعد الدين"، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة ستحقق كافة أنواع المساواة للمصريين فى كافة أنحاء الجمهورية في مختلف المناطق دون تمييز وتحوّل القرى الفقيرة إلى قرى تتمتع بكافة مميزات المدن في جودة ونوعية الخدمات المقدمة في مختلف مناحي الحياة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بخطة وزارة البترول التي تضع مبادرة "حياة كريمة" كأولوية فى توصيل الغاز الطبيعي لكافة القرى والنجوع وتلبية كل احتياجات أهالي الريف المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة وصلت فعليًا الغاز الطبيعي، ضمن المبادرة، لعشرات القرى، وتجهز خطتها حاليًا لقرابة 250 قرية بالتزامن مع كافة أعمال البنية التحتية الأخرى التي تجرى من مياه وصرف صحي وخلافه.

وأكد على ضرورة أن تستفيد الصناعة المصرية من تلك المبادرة، في زيادة فرص التشغيل والمبيعات للمصانع المصرية وتوريد أغلب الخدمات والمنتجات من مصانع وطنية خاصة، مع وضع المنتج المصري ضمن أولويات تلك المبادرة وفق توجهات الدولة المصرية فى قوانين تفضيل المنتج المحلى ومنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلي.

 

مستثمرو الغاز حياة كريمه برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقات المجتمع محمد سعد الدين

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