الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: جارى الإعداد لإنشاء وحدة انقاذ كاملة وإغلاق بوابة شاطئ روميل

محافظ مطروح
محافظ مطروح

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من الشباب العاملين بشواطئ  المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ورؤساء الشواطئ. 

  
وشدد  محافظ مطروح على ضرورة الإلتزام بالاجراءات والضوابط المحددة لعمل الشباب بالشواطئ وحُسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالتسعيرة المحددة مؤكدا على تواجد المنقذين وتوزيعهم مع الوقوف على حالة الاحوال الجوية وإرتفاع الأمواج يومياً مع الاعلان عنها ومنع دخول الشاطئ في حالة الخطر ورفع الرايات اللازمة.


وأشار محافظ مطروح إلي أنه جارى الإعداد لإنشاء وحدة انقاذ كاملة تابعة للمحافظة مع توفير كافة الادوات والمستلزمات كالجيت سكاى وغيرها واختيار عناصر الإنقاذ المحترفة والعاملة بالشواطئ ذات الخبرة ،كذلك التنسيق مع حماية الشواطئ لدراسة اسباب ارتفاع الامواج بشاطئ المروة هذا العام ومدى امكانية اقامة ألسنة حماية. 


ووجه محافظ مطروح بتجهيز الشباب للشواطئ غدا الأربعاء  خاصة شاطئ المروة مع مرور  لجنة من مجلس المدينة لمتابعة مدى الإلتزام  بكافة التجهيزات  وتنظيم العمل قبل عودة فتح الشاطئ حرصا على سلامة وراحة المصطافين ، كما وجه بزيادة دوريات سيارات النظافة مع حُسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالتسعيرة المحددة بجميع الشواطئ .


وقرر محافظ مطروح إغلاق بوابة شاطئ روميل ومنع دخول السيارات والتنسيق بشأن التواجد الامنى والمرورى لتنظيم حركة السيارات  ومنعأ للتكدس المرورى بالشواطئ ، وتعيين وتوزيع المنقذيين اللازميين بالشواطئ  مع مسؤوليتهم كلا بإسمه تحت مسئولية رئيس الشاطئ ، مشدداً على توافر الادوات مع المنقذين ، وعمل لقاء دورى مع شباب الشواطئ كل شهر لمتابعة كل جديد وحل كافة المشكلات. 

 

جاء ذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط ومنع أى تجاوزات  مع التأكيد على مسئولية ومشاركة الجميع في الحفاظ على نجاح موسم الصيف السياحى مع أهميته الاقتصادية  لأبناء مطروح  وزيادة الاقبال على المحافظة  حرصاً على المصلحة العامة وسمعة المحافظة أمام أهلها وزائريها، وعدم السير وراء اى شائعات.

مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
مؤتمر الشباب العاملين بشواطئ المحافظة
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح الأحوال الجوية شواطئ المحافظة موسم الصيف وحدة انقاذ غلق بوابة شاطئ روميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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