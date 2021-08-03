برلماني: «سايلو فودز» ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء الدلتا.. وتحقق الأمن الغذائي

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة الصناعية للمواد الغذائية" سايلو فودز" بادرة خير للمصريين وهي تؤكد اتجاه القيادة السياسية والدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتديم وجبات غذائية صحية لطلاب المدارس خاصة في المدارس الحكومية .

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه بالإضافة لدور المدنية التنموي وتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم صحة طلاب المدارس، فإنها كذلك ستوفر عدد كبير من فرص العمل المستدامة، كما أن اختيار موقعها بمحافظة المنوفية كان موفقًا حيث قربها من أماكن إنتاج الحاصلات الزراعية، وكذلك ستوفر فرص عمل لأبناء محافظات الدلتا، وهو ما يحقق رضا المواطنين، فالمشروعات القومية تطلق في كل المحافظات وليست قاصرة على القاهرة الكبرى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، الذي أوضح أن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية تقع على مسطح 135 فدانا، وتشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة إنتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنين تجميعيان وطاقة تخزينية (24 ألف بلته)، بالإضافة إلى مطحن ملحقة به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكويت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

ويضم مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز) عددا من المصانع منها مصنع البسكويت - مطحن الدقيق - مصنع المكرونة - مصنع المخبوزات- مصانع طباعة وإنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.