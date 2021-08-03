مقتطفات من عروض أزياء الرجال في أسبوع الموضة في باريس

"يمكن أن يساعدك الثوب المصمم جيدًا على الوقوف لفترة أطول قليلاً، والحصول على ثقة بالنفس أكبر والتعبير عن هويتك دون الحاجة إلى قول كلمة واحدة".. بهذه الكلمات وصف دان ليفي مصمم الأزياء تأثير ارتداء ثوب جميل على الشخص.

وشارك دان ليفي في تأليف قميص فالنتينو الشهير في هاواي، أثناء أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية عبر فيديو من لوس أنجلوس يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، واصفا نفسه بأنه معجب بالأزياء مدى الحياة.

دان ليفي

دان ليفي

وفقا لموقع cnn تم تقديم عدد قليل فقط من المجموعات مباشرة هذا الموسم، حيث قدم معظم المصممين أحدث إطلالاتهم عبر الأفلام القصيرة أو العروض الرقمية عبر الإنترنت، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أبرز إطلالات الرجال في أسبوع الموضة بباريس

كانت أبرز مظاهر الأزياء الرجالية في أسبوع الموضة في باريس القمصان الطويلة وغيرها من الأزياء المحايدة بين الجنسين مع الملابس الرياضية بالإضافة إلى الأزياء العسكرية الكلاسيكية والسترات المرصعة بالأزهار والمطبوعات الحيوانية بالأبيض والأسود.

وكشفت اتجاهات الأزياء التي شوهدت على مدار ستة أيام من العروض، أن العديد منها تم استيحائه من من التسعينيات.

واحد من عدد قليل من العروض الحية في أسبوع الموضة في باريس، تمثل في تقديم مجموعات ذات طبقات حريرية باللون الأبيض والأرجواني والوردي، بالإضافة إلى مجموعات جريئة من البني والأخضر الداكن.

تطور في أزياء الرجال

وعكست التصميمات كيف تطورت أزياء الرجال ، حيث قدمت خيارات أكثر من أي وقت مضى، فاصبحت هناك السراويل الرسمية، واليراويل غير الرسمية، والقمصان ذات الياقة المدورة ذات اللون الأصفر الليموني، بدلاً من القمصان ذات الأزرار".



وعلى صعيد الأزياء النسائية كان هناك الكثير من الملابس النسائية هذا الموسم ، ولا سيما ملابس النهار المغربية المستوحاة من الستينات من القرن الماضي من الدار البيضاء، على الرغم من أن أسبوع الموضة في باريس ليس محايدًا بين الجنسين على عكس أسبوع الموضة في لندن.