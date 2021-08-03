الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقد جلسة تشاور مجتمعي حول تطوير بحيرة البردويل في دمياط

الدكتور محمد زيادة
الدكتور محمد زيادة رئيس قسم علوم البيئة

انعقدت في محافظة دمياط، اليوم، جلسة تشاور مجتمع مدني حول دراسة تقييم بيئي  لمشروع تطوير بحيرة البردويل، لتكريك قنوات شعاعية رئيسية وفرعية كأحد المشروعات القومية ضمن مشروع  تطوير بحيرات مصر التي تتبناها الدولة بإشراف هيئة قناة السويس والهيئة العامة للثروة السمكية،  بحضور الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد  عباس مدير جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق عبد الواحد احمد الهيئة العامة للثروة السمكية.

كما حضر الجلسة الدكتور محمد زيادة رئيس قسم علوم البيئة كلية العلوم، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، والمهندس  محمد شكري سلمان مدير بحيرة البردويل، وممثل هيئة ميناء دمياط، ومدير محطة بحوث الشواطئ برأس البر، والدكتور محمود المزين   رئيس فرع معهد علوم البحار بدمياط.

وتطرق اللقاء الي المشروع ومكوناته الانبعاثات والمخلفات والمكونات الأساسية ، ومنظومة اعمال الحفر والتعميق ومناطق التكريك وكمية تربة التكريك ، ومناطق التخلص من تربة التكريك والاحتياطات المتبعة. 

- أبرز التوصيات التي توصلت لها الجلسة 

وخلص الاجتماع لتوصيات من خلال دراسة المشروع ، و أوصت جلسة الحوار المجتمعي باتباع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون البيئة ولا ئحته التنفيذية،  و الخاصة بجودة الهواء والضوضاء، والبيئة البحرية، والتخلص من مخلفات الحفر، والصحة العامة .

كما أوصت بالحفاظ علي البيئة البحرية وعلي البيئة المحيطة ومنع أي تلوث قد يحدث، والالتزام برفع الكميات الناتجة من أعمال التكريك  بمنطقة الإلقاء الخاصة بذلك، والالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوي لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم7 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 964لسمة2015، والالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الامان للعاملين وضرورة توافقها مع الملحق رقم 9من الائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095لسنة 2011.

محافظة دمياط دمياط البردويل سيناء محافظ دمياط

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