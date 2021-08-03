جمهورية أيرلندا تبرم صفقة مع رومانيا لشراء 700 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت حكومة جمهورية أيرلندا، اليوم الثلاثاء، إبرام صفقة لشراء 700 ألف جرعة لقاح من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" من رومانيا.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "لقد أتممنا صفقة تأمين 700 ألف جرعة لقاح إضافية لمكافحة فيروس (كورونا) من رومانيا والاتحاد الأوروبي".

وأفادت صحيفة (أيريش نيوز)، عبر موقعها الإلكتروني: أنه تم الإعلان في شهر يوليو الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لشراء مليون جرعة من رومانيا، تشمل 700 ألف جرعة من لقاح شركة "فايزر" و300 ألف جرعة أخرى من لقاح شركة "موديرنا"، وأشارت إلى أنه من المتوقع وصول اللقاح إلى أيرلندا في شهر أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.