محافظ بني سويف يوجه برفع تشوينات «دبش» من نزلة محور عدلي منصور

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بسرعة رفع تشوينات "الدبش" ومواد البناء التي سيتم استخدامها فى عمل حائط ساند للطريق أسفل نزلة محور عدلي منصور اتجاه مركز ومدينة ناصر، مع التشديد على وضع علامات إرشادية حرصاً على سلامة السيارات المارة بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال توجهه لمركز و مدينة ناصر لمتابعة مشروعات حياة كريمة، حيث لاحظ المحافظ تلك التشوينات المتراكمة بشكل غير لائق وعشوائي ونزل من سيارته، حيث أبدى استيائه منها موجها باتخاذ اللازم من خلال هيئة الطرق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتنفيذ توجيهات المحافظ وحرصاً على سلامة المواطنين القادمين في اتجاه هذه الوصلة من الطريق بواسطة معدات الوحدة المحلية، وقامت برفع جانب من التشوينات التي تعوق الحركة المرورية لحين قيام هيئة الطرق بعمل اللازم

واطمئن المحافظ أثناء عودته من مركز ومدينة ناصر،على بدء تنفيذ تكليفاته برفع جانب من التشوينات ، و توقف بسيارته أثناء القيام بعملية رفع الدبش والأحجار بواسطة لودر ومعدات الوحدة المحلية.

و رافقه في جولة متابعة حياة كريمة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد محافظ بني سويف، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ناصر والبالغ عددها 20 قرية، ضمن مشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يتم تنفيذه بمحافظة بني سويف في 66 قرية بمركزي ناصر وببا.

و تفقد "غنيم" أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة"1"، والتي تضم 14 فصلاً دراسياً،و تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية،ضمن 13 مشروعا في قطاع التعليم بمركز ناصر ما بين(إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وجديد) وتستفيد منها قرى بني عدي ، الرياض ، الحمام ، الزيتون ، دنديل طحا بوش، جزيرة أبوصالح ،منشأة الشركة.