الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكريم 511 عضو هيئة تدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ٥١١ عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة، في الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (٢٦ يناير ٢٠٢٠)، بعدد أبحاث ٣٨٩ بحث بقيمة ٢مليون و٩٠٠ ألف جنيه، بحضور عمداء ووكلاء كليات العلوم، الصيدلة، الطب، التربية، الهندسة، البنات، الزراعة، طب أسنان، الحاسبات والمعلومات، الألسن، الدراسات البيئية، الطفولة.

وأكد الدكتور محمود المتينى، حرص الجامعة على إقامة الاحتفالية الدورية مرتين في العام في يونيو وديسمبر لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما يصب في مصلحة البحث العلمي للجامعة ويسهم في رفع تصنيفها عالميًا، كما ينعكس أيضًا على تصنيف الجامعات المصرية دوليًا.

وأوضح  أن الجامعة أصبحت تضم 19 كلية بعد انضمام كليتي الآثار والطب البيطري بدءاً من العام المقبل،
ما يسهم في زيادة الإنتاج العلمي للجامعة، مشيرا إلى إنشاء مركز النانو تكنولوجي قريبا بالتعاون مع كليات الطب، العلوم، الصيدلة، الهندسة.

وأشاد المتيني بالدعم المتواصل من كافة أجهزةالدولة ومنظومة البحث العلمي التي لا تتوانى عن تقديم أي دعم للجامعة وخاصة مع تنامي التبرع للبحث العلمي الذي أصبح له دور رئيسي في تقدم الأمم.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمد أيمن صالح، عن فخره وسعادته بهذه الاحتفالية واللقاء مع القامات العلمية لجامعة عين شمس، مشيراً إلى أنه تم تطوير طريقة التقدم للنشر الدولي، حيث يتم رفع الأبحاث الكترونيا، كما تم إضافة  الحاصلين علي براءات اختراع كذلك المشاركين في كتابة أجزاء أو فصول في أبحاث وكتب علمية. 

الحاسبات والمعلومات أبحاث مكافاة جامعة عين شمس تصنيف الجامعات الجامعات المصرية المعلومات البحث العلمي التدريس هيئة التدريس الدكتور محمود المتيني النشر الدولي

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