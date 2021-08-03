الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شديد الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. 
وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا (50% تقريبا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية  شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 41 28
الإسكندرية 36 26
وادي النطرون 40 27
طنطا 39 27
شبين الكوم 41 27
دمنهور 38 27
بلطيم 36 26
مطروح 34 26
السلوم 38 24
سيوه 41 24
بورسعيد 35 27
دمياط 34 26
الزقازيق 40 26
المنصورة 39 26
الإسماعيلية 41 24
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 24
رأس سدر 42 27
نخل 41 18
نويبع 38 27
طابا 38 25
كاترين 33 20
الطور 37 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 41 25
بني سويف 41 25
المنيا 42 25
أسيوط 43 26
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 43 29
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 28
الوادي الجديد 44 27
شلاتين 41 30
أبورماد 42 29
حلايب 38 32
رأس حدربة 37 31

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وائل لطفي

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