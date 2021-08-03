تجديد حبس المشرفة المتهمة بالإهمال وترك طفل داخل باص الحضانة 3 ساعات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس المشرفة المتهمة بالإهمال وترك طفل داخل باص الحضانة لمدة ثلاثة ساعات، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل إصابة طفل بالعجز بسبب إهمال مشرفين حضانة

وقالت سلمى السعدني، والدة الطفل يحيى محمود، الذي فقد كل حواسه بعد تعرضه لإهمال جسيم من الحضانة وتركه في السيارة أكثر من ساعتين: "كنت أحلم مثل أي أم أن أرى نجلي الوحيد يعيش حياة طبيعية ويكون مواطنا صالحا، حيث التربية والتعليم، وقررت إلحاقه بحضانة لقربها من محل سكني لاعتقادي أنها الأفضل في المستوى التعليمي من بين باقي الحضانات بالمدينة".

وأضافت الأم، لـ"الدستور": "كان ابني في إجازة وعاد يوم الواقعة- منذ شهر- للحضانة، وتواصلت مع المشرفة ليلا وأخبرتها بأن يحيي سيعود غدًا، وبالفعل استيقظت في الصباح الباكر، وجهزت لنجلي كل أغراضه من طعام وماء وكان فى حالته الطبيعية ولم يظهر عليه أي أعراض مرضية نهائيًا مثلما ادعت المشرفة، وحضرت المشرفة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وأخذته بالسيارة وتوجهت للحضانة بعد أخذ عدد من الأطفال بالعمائر المجاورة".

وتابعت: "عدت للنوم مرة ثانية وبجانبي الهاتف المحمول كعادتي، ولم أتلقَ أي اتصالات من جانب أي فرد من الحضانة نهائيًا، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف فوجئت بصوت المشرفة تنادي علىّ بعلو صوتها نظرا لأن شقتنا بالطابق الأرضي فقمت على الفور لها، حتى فوجئت بقولها «انتي لسه نايمة احنا اتصلنا بيكى كتير»، وأخبرتني بأنهم فوجئوا بأن يحيى درجة حرارته عالية للغاية وقاموا بنقله للطوارئ الخاصة بمدينة المستقبل التى عجزت عن إسعافه وطلبت منهم التوجه لأقرب مستشفى".

واستكملت: "ذهبت معها دون أي أغراض خاصة بي سوى هاتفى والبطاقة الشخصية، وفوجئت بوجود ابنى داخل الإسعاف فاقدًا الوعي ودرجة حرارته ٤١، سألتهم عما حدث له أخبروني بأنهم فوجئوا بدرجة حرارته العالية ولم يحدث له أي شيء داخل الحضانة".

وواصلت: "وعلى الفور توجهت الإسعاف لمستشفى فريد حبيب بمدينة العبور، وبسبب كذب إدارة الحضانة وإخفائها حقيقة ترك ابني داخل السيارة فشل الأطباء بالمستشفى في تشخيص حالته وقاموا بعمل كل التحاليل والأشعة اللازمة ولم يتوصلوا لأسباب وصوله لهذه الحالة، وتم نقله للرعاية المركزة بعد دخوله في غيبوبة استمرت ٣ أسابيع ليفيق منها فاقدا كل حواسه من سمع وبصر ونطق".