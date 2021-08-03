الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: توفير 100% من ألبان الأطفال.. وبدء مبادرة الأمراض الوراثية

هالة زايد
هالة زايد

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفر 100% من ألبان الأطفال.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، إن مصر عانت قبل 3 سنوات من الآن نقصًا فى ألبان الأطفال، وبعد تدخل جهاز الخدمة الوطنية جرى حل المشكلة تمامًا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الجهاز يوفر لوزارة الصحة 1.5 مليون عبوة سنوية من ألبان الأطفال بأعلى جودة.

وتابعت: تم البدء في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وواصلت: المبادرات الرئاسية تهدف لتحويل حياة الطلاب إلى صحية سليمة، والدولة غيرت مفهوم الصحة العامة والصحة الإنجابية وانتشار فكر المبادرات الصحية.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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