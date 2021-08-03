في ذكرى ميلاد البابا شنودة.. أبرز المعلومات عن البطريرك الراحل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، بعيد السيامة الرهبانية للبطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأقام دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، صباح اليوم صلاة القداس الإلهي، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة عدد كبير من الرهبان.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بميلاد البطريرك رقم 117 ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عنه.

- ولد قداسة البابا شنودة الثالث، باسم نظير جيد روفائيل، في 3 أغسطس عام 1923.

- التحق قداسة البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947، وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليريكية، وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليريكية وعمل مدرسًا للتاريخ ثم عمل ضابطً برتبة ملازم بالجيش.

- كان من أبرز الكتاب المصريين أيضا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.

- اتجه البابا شنودة لصحراء وادي النطرون طالبًا حياة الوحدة مع الله، ورسم راهبًا باسم انطونيوس السرياني، يوم السبت 18 يوليو عام 1954، وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا، وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره.

- عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، رثم ُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية.

- كان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الاكليريكية، وذلك في 30 سبتمبر 1962. ويعد البابا شنودة رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956).

- عندما رحل البابا كيرلس في الثلاثاء 9 مارس 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971، وشغل منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، حتى رحل في 17 مارس 2012.