توجيه عاجل من محافظ بني سويف بشأن محور الفشن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بَني سويف، اليوم الإثنين، على ضرورة متابعة إنشاء محور الفشن، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع لتسريع وتيرة العمل به، وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق.

كما أكد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة.

وفي ذات السياق، جهزت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد، أعمال خوازيق محور الفشن بالمجرى الملاحي لنهر النيل، والذي يبدأ من الطريق الشرقي القديم وانتهاءً بطريق “القاهرة - أسيوط” الصحراوي الغربي، بهدف تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل من خلال طريق آمن بديلاً عن المعديات التقليدية المستخدمة حاليًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

وواصلت الوحدة أعمال النظافة ورفع المخلفات بدائرة المركز والوحدات القروية التابعة، حيث بلغ إجمالي الناتج 125 طن من القمامة والتي تم توريدها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح أعطال الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وسحب المياه الجوفية بدائرة المركز، علاوة على المرور على بعض المصالح الحكومية للتأكد من حسن سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين.

وجرى ضبط والتحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي خلال حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات المتبعة بالمقاهي والكافيهات، والتأكد من تطبيق نسبة 50% من السعة الإجمالية لمنع التجمعات وحظر تقديم الشيشة، إضافة إلى تنفيذ غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة وكافة المنشآت التجارية في مواعيد الغلق المحددة.