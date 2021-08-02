الرئيس التونسى يستقبل وزير الاتصال والتكنولوجيا الجديد (فيديو)

التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، مع نزار بن ناجي المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وقال الرئيس التونسى خلال اللقاء، إن الدولة التونسية هى دولة كل التونسيين ولا تنسب الوزارات أو الإدارات لخدمة بعض الأشخاص، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات وليس كما حصل فى السنوات الأخيرة.

وأضاف الرئيس سعيد موجها حديثه للوزير الجديد، "مهمتكم ذات أهمية بالغة، وأنا اثق أنك ستتولى هذه المسئولية بروح وطنية عالية، متابعا أنت من الشباب التونسى المخلصين فى الوطن فضلا عن مستواكم التعليمى الذى يؤهلكم لهذا المنصب.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي من مهامه، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم.

كما أصدر الرئيس التونسى أمرا بتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفقا لبيان الرئاسة التونسية.

وكان قد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات منذ اليوم 25 يوليو المنصرم، والتي جاءت كضربة قاصمة لإخوان تونس الممثلة في حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي والذي بدوره كان رئيس البرلمان التونسي.

أبرز قرارات الرئيس التونسي:

تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي.

رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.

تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية.

تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها.

رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسئول أمام رئيس الجمهورية.

رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك.

وكان قد أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، كلا من إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة، من منصبهما.

وكان قد توعد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، بعد الاحتجاجات التي شهدتها تونس في 25 يوليو، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''.