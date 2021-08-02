الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

872 إصابة و5 وفيات بكورونا في أيرلندا الشمالية

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا

أعلنت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية، اليوم /الإثنين/، تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 158 ألفًا و389 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الصحة - في بيان أوردته صحيفة (بلفاست-تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2199 حالة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأضاف البيان أن عدد المرضى، الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة، بلغ - الآن - 34 مريضًا من بينهم 23 شخصًا تم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح بالكامل في أيرلندا الشمالية مليونين و267 ألفًا و732 شخصًا، بينما حصل مليون و218 ألفًا و732 شخصًا على الجرعة الأولى فقط.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

بلفاست كورونا ايرلندا الشمالية كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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