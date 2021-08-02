رأس البر ومطروح ودمياط الجديدة.. فعاليات صيف بلدنا فى المحافظات المختلفة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها الفنية "صيف بلدنا" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمصايف محافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وبدأت أولى الفعاليات على المسرح الروماني بمنطقة اللسان برأس البر بعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية للمصطافين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة من كل الأعمار والفئات، لمشاهدة باقة من الرقصات المتنوعة التي تعبر عن الفولكلور السكندري ومنها "التنورة، رقصة الصيادين مع صولو اسكندرانى، وغزل اسكندرانى"، واحتفاء بالفنان محمود رضا عرضت الفرقة رقصة "حلاوة شمسنا" الى جانب عروض "الاسكندرانية، وتحيا مصر،والزفة الاسكندرانى"، الرقصات إخراج و تصميم نصر الدين محمد وأشعار محمد رمضان بمشاركة ما يقرب من 20 فنانا .

جاء الحفل بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، ورئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع ثقافة دمياط، والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة رأس البر.

على هامش المهرجان، أقيمت ورشة فنية لأطفال المصطافين بالرسم والتلوين مع م.دينا النجيرى وم. مروة فاروق، مع مشاركات اخرى لفن الواو والمربعات المشهور بها الشاعر أحمد راضى اللاوندى أستاذ الحكمة من شطرات بحر المجتث والذى شارك بقصيدة خداع مع مشاركة أخرى للشاعر محمود العباسي، وتستمر احتفالات "صيف بلدنا" كل أسبوع من الأحد للأربعاء طوال شهر أغسطس.

فعاليات صيف بلدنا

في السياق، شهد مصيف جمصة أولى ليالي احتفالات "صيف بلدنا" بعرض لفرقة التنورة التراثية والتي تفاعل الجمهور مع رقصاتها المتنوعة ومنها "التنورة الصوفية، والمزمار البلدي، والتنورة الصعيدية"، جاء الحفل بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمصيف جمصة مع حضور جماهير كبير.

كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فنية للأطفال للرسم والتلوين بمشاركة الفنان التشكيلي محمد السيد إلى جانب معرض لبيع أحدث إصدارات الهيئة باسعار مخفضة للجمهور.

فعاليات صيف بلدنا

وشهدت دمياط الجديدة عرض فني لفرقة فرقة المنيا للفنون الشعبية، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة وجمهور المصطافين.

الاحتفالية شهدت اجواء من الفن الشعبى التراثى بقيادة الفنان سيد التوني، وذلك من خلال عدد من الرقصات الاستعراضية بعنوان "الخسوف" التى تعتبر من التراث الصعيدى، والتنورة، بجانب عرض فلكلورى معروف بسامر التحطيب، وعرض البنت المنياوية"، وعلى أغنية يا نعناع قدمت فرقة الآلات الشعبية فقرتها ليكون الختام مع عرض الآلاتية التراثى بعنوان نخل عالي

فعاليات صيف بلدنا

فعاليات صيف بلدنا